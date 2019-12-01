Кудрин предложил отказаться от усиления вертикали власти

В России нельзя усиливать вертикаль власти, все задачи необходимо решать увеличивая полномочия муниципалитетов.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что необходимо ослаблять вертикаль власти в России. По его словам более эффективным решением станет не усиление вертикали власти, а усиление полномочий муниципалитетов и передача им дополнительных средств бюджета. Это касается и ситуации с национальными проектами. Также Кудрин отметил, что в настоящее время власти недостаточно слышат и исполняют необходимые запросы граждан России, пишет РБК.