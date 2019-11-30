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Подведены промежуточные итоги исполнения нацпроектов

30.11.2019 23:13
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Подведены промежуточные итоги исполнения нацпроектов

На реализацию национальных проектов регионы должны потратить порядка 1,3 трлн рублей в текущем году. Причем 611,8 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

В системе "Электронный бюджет" появились данные отражающие промежуточные результаты освоения регионами средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Согласно полученным данным не все нацпроекты реализуются одинаково успешно. Так, в число нацпроектов-лидеров, с освоением средств более 70% вошли "Культура" (86,6%), "Демография" (85,2%), "Образование" (81,2%), "Наука" (76%) и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (74,8%). А среди нацпроектов-аутсайдеров, освоение регионами выделенных средств на которые не превышает 50% оказались "Международная кооперация и экспорт" (45,6%), "Производительность труда и поддержка занятости" (44,3%), "Экология" (37,3%) и "Цифровая экономика" (24,1%).

Названы и регионы, которые освоили наибольшее количество средств, выделенных на национальные проекты. Среди регионов первое место по освоению средств заняла Чечня с общим показателем в 77,4%, за ней следует Адыгея с 75,5%, Татарстан оказался на третьем месте, в регионе освоили 72,8% средств, а немного отстали от него Москва с 72,2% и Пензенская область с 71,2%. Меньше всего средств выделенных на нацпроекты освоили в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%) и Дагестане (25,9%), пишет РБК.

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