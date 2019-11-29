Банк России дал новый прогноз по росту ВВП на 2019 год
Центральный банк улучшил свой предыдущий прогноз по росту экономики России на 2019 год.
Специалисты Банка России улучшили свой предыдущий ежемесячный прогноз роста экономики России на 2019 год. Так, согласно новым оценкам, основанным на поступлении октябрьских данных, рост ВВП по итогам года ожидается в районе 1,1–1,2%. Эта оценка ближе к верхней границе интервала в 0,8–1,3%, ранее прогнозируемого регулятором.
В Банке России объяснили улучшение прогноза ростом ВВП в третьем квартале более быстрыми темпами, чем ранее ожидалось специалистами регулятора. Так, по итогам третьего квартала текущего года рост экономики составил 1,7% год к году, пишет РБК.
Написать комментарий