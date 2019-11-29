Новак отреагировал на идею "Нафтогаза" отдать долги "Газпрома" газом

Александр Новак отказался комментировать предложение "Нафтогаза" о возврате долгов "Газпрома".

Ранее, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил российской стороне вернуть газом долг "Газпрома", присужденный Стокгольмским арбитражем в качестве компенсации за недопоставленный объем транзитного газа, размер которого составляет чуть менее $3 млрд.

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал инициативу Витренко заявив, что в настоящее время не готов обсуждать тему каких-либо выплат и признания долгов "Газпрома". По его словам, сторонами по судебным разбирательствам являются российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" и, прежде всего, компании должны самостоятельно договориться об урегулировании споров, пишет РБК.