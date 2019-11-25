«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг $3 млрд поставками газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" погасить задолженность в размере $3 млрд в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму

На своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа.

Напомним, что 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по продлению или заключению нового договора на транзит голубого топлива через территорию Украины, указав обязательным условием взаимный отказ от судебных претензий в газовой сфере, однако украинская сторона сочла пожелания российской компании "неприемлемыми".

Витренко заявил, что стороны и дальше должны продолжать обсуждение транзита газа в трехстороннем формате (Россия, Украина и Еврокомиссия). Он добавил, что Украина может заключить с Россией новый договор сроком на один год, если он будет соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

Также Витренко добавил, что Киев готов рассмотреть конструктивные варианты выплаты "Газпромом" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, например, если российская газовая компания захочет вернуть долг в виде в виде поставок голубого топлива на эту сумму.

Действующее соглашение России и Украины на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Стороны неоднократно проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии о продолжении поставок, но пока безрезультатно, пишет РИА Новости.