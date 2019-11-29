Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные дни

Сомнолог рассказал, что продолжительный сон в выходные дни может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет или заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой

Врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, уже давно известно, что сильный недосып приводит к резкому повышению смертности населения, включая молодых людей. Эксперт отметил, еще большей ошибкой является убеждение, что продолжительный сон в уик-энд сможет компенсировать недосып и усталость, накопленные за будние дни. Сомнолог пояснил, когда человек спит дольше обычно в выходные, а в остальные дни спит меньше шести часов в день, это может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем - сахарный диабет или заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

Полуэктов добавил, переизбыток сна влияет на снижение умственных способностей, а долгое нахождение в горизонтальном положении негативно влияет на позвоночник. Кроме того в организме нарушаются обменные процессы, которые могут спровоцировать накопление жировой массы.

Также сомнолог рассказал, как правильно восстанавливать режим сна. По его словам, если человек привык поздно ложиться спасть, например, в 4 часа утра, тогда сон каждый день рекомендуется отодвигать на 30-60 минут, чтобы вернуть свой ритм к 23 часам. Полуэктов отметил, этот процесс займет много времени, зато он очень эффективен и принесет организму минимум вреда.

Еще врач советует отказаться от злоупотребления бодрящими напитками (кофе, энергетики, чай) в течение дня, переедания на ночь и выполнения физических упражнений перед сном, так как эти факторы могут привести к возникновению бессонницы.

По мнению Полуэктова, вернуть организму спокойный и крепкий сон поможет привычка ложиться спать в одно и то же время. Он рассказал, в крайних случаях допускается использование биодобавок, таких как мелатонин, мелаксен, гидрокситриптофан и другие седативные средства, однако перед их употреблением следует проконсультироваться со специалистом, пишет "Вечерняя Москва".