Ученые назвали эффективный способ продления жизни

Американские ученые выяснили, что регулярное голодание способствует повышению продолжительности жизни, а также снижает риск сердечной недостаточности

Ученые из Американской Ассоциации Сердца пришли к выводу, что регулярное голодание помогает снизить риск возникновения сердечной недостаточности и способствует повышению продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

В исследовании приняло участие примерно две тысячи человек, которые прошли катетеризацию сердца. Уточняется, что регулярное голодание практиковали 389 человек, которые наблюдались у врачей в течение четырех с половиной лет.

Специалисты выяснили, что среди голодающих смертность была снижена на 45%, по сравнению с остальными участниками эксперимента. Кроме того американские ученые установили, что сердечные приступы среди практикующих голодание происходят реже на 71%.