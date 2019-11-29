Стало известно о несбывшихся планах Вашингтона по Крыму

Во времена правления Виктора Ющенко США планировали закрепиться в Крыму

До присоединения Крыма к Российской Федерации Соединенные штаты Америки намеревались разместить на полуострове "дипломатическое представительство". Об этом в эфире UkrLife рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий.

Он заявил, такой вопрос активно обсуждался еще во времена правления Виктора Ющенко, когда в 2008 году украинская сторона не получила план действий по членству в Североатлантическом альянсе. По словам Хандогия из-за этого он встретился с занимавшей на тот момент должность госсекретаря США Кондолизой Райс, после чего была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева. Он отметил, что одним из ее пунктов являлось присутствие американцев в Крыму.

Подчеркивается, что экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко также рассказал, что в 2006-2009 годах активно обсуждал эту тему с послом США в Киеве Уильямом Тейлором.

В 2014 году Крым стал частью РФ по итогам референдума, в ходе которого большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией, пишет РИА Новости.