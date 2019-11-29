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В Британии заявили, что Россия – это реальная угроза для НАТО

29.11.2019 13:03
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В Британии заявили, что Россия – это реальная угроза для НАТО

Глава британского Минобороны Бен Уоллес считает, что необходимо дать решительный отпор.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес считает, что Россия – это реальная угроза для НАТО, которая требует усиления международного сотрудничества для противостояния ей, информирует ТАСС. Министр подчеркивает, что Москва «миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», в частности, через Украину, используя гибридный способ ведения войны.

Уоллес убежден, что российскую угрозу можно ликвидировать только через взаимодействие альянса со спецслужбами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии, США и, конечно же, Евросоюза. Британский министр убежден, что России необходимо дать решительный отпор.

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