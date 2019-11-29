Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Стратегические отношения, которые сложились между Москвой, Анкарой и Пекином сделали Россию центром притяжения.

Россия наряду с Турцией и Китаем – это «стихийное бедствие», представляющее угрозу для Запада во главе с США. Как передает РИА Новости, публикация с соответствующим содержанием вышла в турецкой Sabah. Газета сравнивает давление независимой политики Турции с цунами, Китай с изменением климата, а Россию с ураганом.

Как считает автор статьи, стратегические отношения, которые сложились между Москвой, Анкарой и Пекином сделали Россию центром притяжения. Плюс ко всему, РФ расширяет зону влияния в сторону Северной Африки, а также продолжает выстраивать отношения с рядом государств, являющихся союзниками США. В их числе – Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.