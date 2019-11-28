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Найденный в Сибири 18 000-летний щенок озадачил ученых

28.11.2019 21:56
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Найденный в Сибири 18 000-летний щенок озадачил ученых

Исследователи пытаются определить, является ли найденный в Сибири 18 000-летний щенок собакой или волком.

Авторское фото: Сергей Федоров

Щенок, которому было два месяца когда он умер, был замечательно сохранен в вечной мерзлоте Сибири. Причем целый и невредимый образец сохранился с шерстью, носом и зубами.

При этом используя секвенирование ДНК ученые не смог определить вид животного. Исследователи говорят, что это может означать, что образец представляет собой эволюционную связь между волками и современными собаками.

Радиоуглеродный анализ позволил определить возраст щенка, когда он умер, и как долго он был заморожен. Анализ генома показал, что это был кобель.

Исследователь Дейв Стэнтон из Центра палеогенетики в Швеции заявил, что проблема секвенирования ДНК означала, что животное могло происходить из популяции, которая является общим предком как собак, так и волков.

«У нас уже есть много данных, и с таким количеством данных вы ожидаете ответа, был ли это один или другой вид», - сказал Стэнтон.

Ученые продолжат секвенирование ДНК и думают, что результаты могут многое рассказать об эволюции собак.

Щенка назвали «Догор», что на якутском языке означает «друг», и это также начало вопроса является ли он «собакой или волком?»

Считается, что современные собаки являются потомками волков, но есть споры о том, когда собаки были одомашнены, пишет ВВС.

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