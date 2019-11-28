Астрономы развернули радиотелескоп на противоположной стороне Луны

За пределами Луны, примерно в 65 000 километров от поверхности ее дальней стороны, человечество только что проверило новый подход к радиоастрономии.

Нидерландско-китайский низкочастотный исследовательский проводник (NCLE) предназначен для поиска неуловимого космического сигнала, известного как водородная линия, который может быть достигнут только вдали от разрушительной ионосферы Земли.

Эксперимент является частью миссии Chang'e-4. Аппарат расположен на ретрансляционном спутнике, который в прошлом году использовался исключительно для связи с посадочным аппаратом. NCLE состоит из трех антенн, которые начали свою жизнь сложенными, но, наконец, развернуты на прошлой неделе после 18 месяцев в космосе.

«Наш вклад в китайскую миссию Chang'e-4 в настоящее время значительно увеличился», - заявил в своем заявлении Марк Кляйн Вольт, управляющий директор Radboud Radio Lab и руководитель голландской команды. «У нас есть возможность провести наши наблюдения в течение 14-дневной ночи позади Луны, что намного дольше, чем первоначально предполагалось. Лунная ночь теперь наша».

К сожалению, развертывание антенн не прошло гладко, поэтому в настоящее время они не полностью растянуты. Эксперимент должен был начаться намного раньше, но спутник-ретранслятор был задействован для помощи посадке намного дольше, чем планировалось. Команда подозревает, что эта задержка могла привести к некоторому повреждению, но они все равно решили начать наблюдения и попытаются принудительно развернуть антенны в будущем.

С учетом того, что антенны имеют свою текущую длину, команда ожидает увидеть выбросы нейтрального водорода примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Если бы они были полностью расширены, обсерватория могла бы уловить это излучение прямо с периода рождения первых звезд: Космического Темного Века.

Детальное изучение этого сигнала - священный грааль космологии. Астрономы ожидают, что он даст представление о том, как материя распределилась после Большого взрыва и как образование звезд разорвало на части нейтральные атомы водорода (известные как реионизация), что привело к созданию вселенной, которую мы знаем сегодня.

В 2021 году планируется установить контрольный прибор, состоящий из трех спутников, а в течение следующего десятилетия исследуется гораздо больший орбитальный радиотелескоп. Этот будет иметь от 50 до 250 узлов и будет бесценным инструментом, как ничто другое на Земле, пишет IFLScience.