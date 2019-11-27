Эмбрионы животных развивались до появления животных

Животные произошли от одноклеточных предков, прежде чем диверсифицироваться в 30 или 40 различных анатомических конструкций. Но когда и как предки животных сделали переход от одноклеточных микробов к сложным многоклеточным организмам?

До сих пор этот вопрос не может быть решен только путем изучения живых животных и их родственников, но теперь исследовательская группа обнаружила доказательства того, что ключевой шаг в этом важнейшем эволюционном переходе произошел задолго до того, сложные животных появляются в палеонтологической летописи, окаменелые эмбрионы, напоминают многоклеточные стадии в жизненном цикле одноклеточных родственников животных.

Команда международных ученых обнаружила окаменелости под названием Caveasphaera в скалах 609 миллионов лет в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Отдельные окаменелости Caveasphaera имеют диаметр всего около полумиллиметра, но рентгеновская микроскопия показала, что они сохранились вплоть до их составных клеток.

Келли Варгас из Школы наук о Земле Бристольского университета сказала:

"Рентгеновская томографическая микроскопия работает как медицинский томограф, но позволяет нам видеть элементы размером менее одной тысячной миллиметра. Мы смогли сортировать окаменелости по стадиям роста, реконструируя эмбриологию кавеасферы".

Результаты исследования показывают, что Caveasphaera сортирует свои клетки во время развития эмбрионов точно так же, как и живые животные, включая людей, но у ученых до сих пор нет доказательств того, что они эмбрионы превратились в более сложные организмы.

У эмбриона Caveasphaera был жизненный цикл, подобный близким живым родственникам животных, которые чередуются между одноклеточными и многоклеточными стадиями. Однако Caveasphaera идет еще дальше, реорганизуя те клетки во время эмбриологии.

Соавтор работы Стефан Бенгтсон из Шведского музея естественной истории сказал:

"Caveasphaera является самым ранним свидетельством этого наиболее важного шага в эволюции животных, который позволил им развивать различные слои ткани и органы".

Это исследование показывает удивительные детали, которые могут быть сохранены в записи окаменелостей, а также силу рентгеновских микроскопов в раскрытии секретов, хранящихся в камне, без разрушения окаменелостей".

Исследователи утверждают, что Caveasphaera демонстрирует особенности, которые выглядят как микробные родственники животных и ранние стадии зародыша первобытных животных, но они все еще ищут больше окаменелостей, которые могут помочь подтвердить их выводы. В любом случае, окаменелости Caveasphaera говорят о том, что эмбриональное развитие, подобное животному, развивалось задолго до того, как в ископаемых останках появились самые древние животные, пишет phys.org.