Собянин рассказал, почему москвичи не смогут отдохнуть 31 декабря

Сергей Собянин заявил, что в Москве нет смысла делать 31 декабря выходным днем, так как у многих перед праздниками накапливается большой объем работы, а еще есть традиция собираться с коллегами на новогодний корпоратив

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не удастся сделать 31 декабря выходным днем. Дело в том, что в предпраздничные дни жители города трудятся больше, чем обычно, ведь перед выходными накапливается большой объем работы. Это связано с тем, что столичные предприятия стараются обеспечить москвичам беззаботные новогодние каникулы. Также он отметил, что у жителей Москвы существует традиция 31 декабря собираться с коллегами на работе на новогодний корпоратив, поэтому этот день вряд ли получится прогулять.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря по просьбе женщин, так как большая часть подготовки к Новому году ложится на их плечи, пишет РИА Новости.