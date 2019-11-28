В Госдуму внесен законопроект сделать 31 декабря выходным днем

Суть предложения в том, что последний день года стал выходным, если календарно он таковым не является.

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается 31 декабря сделать выходным днем, информирует РИА Новости со ссылкой на соавтора документа председателя комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова. Суть предложения в том, что последний день года стал выходным, если календарно он таковым не является. Вместе с этим, как заявляется в документе, общее число нерабочих праздничных дней остается прежним. Какое решение будет принято по этому вопросу, станет известно позднее.