Макрон заявил о необходимости "ясного и прочного" диалога с Россией

Эммануэль Макрон призвал страны к диалогу с Россией, так как это отвечает не только мировым интересам, но и стабильности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости проведения "ясного" и "прочного" диалога с Российской Федерацией, так как это соответствует европейским интересам.

Макрон пояснил, сейчас мир изменился, поэтому стоит вернуться к обсуждению некоторых важных тем. В первую очередь - "ясный, прочный и требующий больших усилий диалог" с российской стороной. Также он обратил внимание на то, что Российская Федерация географически является частью Европы. По словам президента Франции, диалог с Москвой отвечает не только мировым интересам, но и стабильности в Европе, пишет РИА Новости.