В Кремле прокомментировали ответ Макрона о ракетах средней и малой дальности

Дмитрий Песков заявил, что ответ Макрона не носит детального характера, однако он высказался о готовности проведения диалога на эту тему

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо российского коллеги Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Речь идет о послании, которое лидер РФ отправил странам-участницам Североатлантического альянса и некоторым государствам, не входящим в НАТО. В нем Путин призвал к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Отмечается, что соответствующее письмо российский глава направил после того, как США в одностороннем порядке вышли из Договора о РСМД.

Песков отметил, что в ответе Макрона не было конкретных деталей, однако он высказался о готовности проведения диалога на эту тему, пишет РИА Новости.