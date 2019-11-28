В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» об «удушении» украинской экономики

Игорь Ананских заявил, что Россия не несет ответственность за экономическую составляющую Украины

Первый зампред комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по «Северному потоку - 2».

Ранее глава украинской газовой компании сообщил, что строительство и запуск российского газопровода приведет к «экономическому удушению Украины», а также представляет угрозу стабильности снабжения европейских стран газом. Витренко пояснил, что изменение направления поставок российского голубого топлива может привести к прекращению регулярного транзита сырья.

Ананских заявил, что российская сторона не может отвечать за экономическую составляющую Украины, наполняя ее бюджет. Депутат отметил, отсутствие транзита голубого топлива через украинскую территорию, естественно, негативно скажется на Киеве, потому «Нафтогазу» все таки следует договориться с «Газпромом». Ананских добавил, благодаря российскому проекту «Северный поток - 2» энергетическая безопасность Европы только возрастет, так как транзит сырья через подводный участок газопровода обойдется гораздо дешевле, нежели чем через территории других стран, пишет RT.