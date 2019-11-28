"Нафтогаз" обвинил Германию в подавлении экономики Украины

Юрий Витренко заявил, что поддержка Германии проекта "Северный поток - 2" "душит" украинскую экономику

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Германия "душит" экономику страны поддержкой строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Витренко пояснил, введение в эксплуатацию российского трубопровода, скорее всего, приведет к тому, что транзит голубого топлива через территорию Украины прекратится. По его мнению, Германия должна понимать, что это негативно скажется на украинской экономике, так как доходы от газа приносят стране большую сумму денег. Таким образом Берлин способствует "экономическому удушению Украины".

Также Витренко заявил, что действия германской стороны могут обернуться не только финансовыми потерями для Киева, но и поставят под угрозу стабильность поставок газа в европейские страны, пишет ТАСС.