Мэр Кемерово прокомментировал установку новогодней елки за 18 млн рублей

Илья Середюк заявил, старую ель решили больше не использовать, потому что часть ветвей уже сломана. Так как Кемерово развивается, то и новогодняя елка нужна более современная

Мэр Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, что городские власти приняли решение приобрести новую новогоднюю ель за 18 млн рублей, так как прежняя прослужила одиннадцать лет, хотя она имела гарантию три года. Мэр добавил, город был вынужден постоянно увеличивать финансирование на восстановление старой елки: каждый год светодиоды выходили из строя из-за чего на ремонт уходило порядка 300-500 тыс. рублей ежегодно.

Середюк отметил, что Кемерово "идет вперед", город обновляется, поэтому должно было появиться и новое новогоднее высокотехнологичное дерево. Эта елка имеет стальной каркас, примерно 1,9 тыс. веток, 239 тыс. светодиодов, а также соответствует всем современным требованиям к конструкциям. Кроме того дерево имеет свыше 1 тыс. программ, которые позволят каждый день выводить новые надписи и узоры.

Мэр Кемерово подчеркнул, что город приобрел не самую дорогую новогоднюю ель. На сайте производителя были деревья за 29 млн рублей, и за 35 млн рублей, пишет РИА Новости.