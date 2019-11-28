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Депутат Рады заявил, что вернувшиеся на Украину корабли – это «консервные банки»

28.11.2019 08:50
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Депутат Рады заявил, что вернувшиеся на Украину корабли – это «консервные банки»

Как считает Илья Кива, суда, о которых идет речь, ничего из себя не представляют.

Депутат украинской Рады Илья Кива, комментируя возвращение военных кораблей из России, ранее задержанных на нарушение границы Российской Федерации, заявил, что это «консервные банки», построенные на заводе Порошенко, которые не имеют никакой ценности. Как передает РИА Новости, таким образом парламентарий отреагировал на видеообращение Владимира Зеленского к гражданам страны, где он и рассказал о военных кораблях, переданных Россией. Депутат убежден, что эти суда на самом деле ничего из себя не представляют, а украинский глава говорит о них так, «как будто нам флот вернули».

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