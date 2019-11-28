Как Макрон отреагировал на предложение Путина по ракетам

Президент Франции считает, что предложение президента России стоит обсудить в двустороннем формате.

Глава Франции Эммануэль Макрон готов к тому, чтобы приступить к рассмотрению предложения, которое сделал российский лидер Владимир Путин о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье Frankfurter Allgemeine. Издание ссылается на письмо Макрона Путину.

Речь идет о послании, которое глава РФ адресовал лидерам Европы и Азии еще в конце сентября. В письме говорилось о ракетах средней и меньшей дальности. В альянсе НАТО письмо получили, но решили не отвечать. А вот Макрон отреагировал, заявив, что предложение президента России стоит обсудить в двустороннем формате.