Доктор Мясников рассказал, чем питаться, чтобы жить дольше

Доктор и известный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста.

Врач рассказал о том, какие продукты должны присутствовать в рационе человека, который хочет жить как можно дольше.

Мясников заметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по поводу питания людей преклонного возраста.

Он согласился с тем, что рацион пожилого человека должен быть разнообразным, а также с тем, что необходимо сделать акцент на жирной рыбе и постном мясе.

По мнению Мясникова, в рационе пожилых людей должны быть растительные масла, разнообразные овощи и фрукты. А вот такие продукты как колбаса и жареное мясо он посоветовал полностью исключить из рациона.

Доктор также отметил, что с возрастом вкусовые ощущения могут меняться и что у части людей появляются новые пищевые предпочтения.

По словам Мясникова, рекомендации по питанию могут быть разными и зависят от того сколько человеку лет. Так, тем, кому 56 лет, он посоветовал ограничить потребление калорийной и вредной пищи. Тем, кому за 80, как считает специалист, давать какие-либо рекомендации по рациону уже не совсем резонно, поскольку человек сумел прожить довольно долгую жизнь со своими устоявшимися вкусовыми предпочтениями, пишет riafan.ru.