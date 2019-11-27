Назван лучший кандидат для участия в «Евровидение-2020»

Самым достойным представителем российской эстрады для участия в «Евровидение-2020» назван Александр Панайотов.

Владимир Пресняков-старший назвал артиста достойного представлять Россию на «Евровидение-2020». По его словам на международный конкурс должен отправиться Александр Панайотов. Причем это не только его мнение, к такому выводу пришло большинство в профессиональном сообществе. Также, музыкант считает, что если Филипп Киркоров будет помогать Александру готовиться к Евровидению, то такой союз окажется "идеальным тандемом", так как Киркоров имеет огромный опыт работы на конкурсе, что, несомненно, будет весьма полезным для молодого исполнителя, пишет ФАН.