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Назван напиток, который вдвое эффективнее снижает потерю веса

26.11.2019 19:43
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Назван напиток, который вдвое эффективнее снижает потерю веса

Ученые назвали напиток, который поддерживает потерю веса и содержит большое количество питательных веществ, необходимых организму.

Исследования группы американских ученых показывают, что люди, которые пьют больше молока, теряют вдвое больше веса. Всего две трети стакана молока могут увеличить потерю веса на 10 фунтов.

За шесть месяцев исследования люди, пьющие молоко, потеряли почти в два раза больше веса, чем те, кто пьет меньше молока или вообще не употребляет его. Причем исследователи утверждают, что другие молочные продукты, содержащие кальций и витамин D, должны работать так же хорошо.

Исследователи связывают более высокие уровни кальция и витамина D с большей потерей веса, ведь витамин D помогает организму усваивать кальций. К сожалению, около половины населения мира испытывает недостаток в витамине D, в то время как 50% тучных людей испытывают дефицит кальция.

Витамин D получают под воздействием солнца, из пищи (главным образом, из рыбьего жира, жирной рыбы и яиц), обогащенных продуктов (таких как молоко, йогурт, маргарин, масляные спреды и хлопья для завтрака) и специальных пищевых добавок.

Для исследования 322 человека придерживались в своем рационе средиземноморского стиля питания с низким содержанием углеводов и низким содержанием жира. Учены следили за их диетой в течение двух лет.

Результаты показали, однако, что следование диете не было связано с потерей веса. Вместо этого те, кто выпил больше молока, имели большую потерю веса. Те, кто пил немного молока, потеряли всего 7 фунтов, а те, кто выпил больше, потеряли 12 фунтов.

Авторы работы объясняют:

«Итак, наши результаты показывают, что как более высокое потребление молочного кальция, так и повышенное содержание витамина D в сыворотке крови независимо связаны с успешной потерей веса. Причинная связь между этими факторами нуждается в дальнейшем уточнении».

Дефицит кальция был связан с большими линиями талии, большим количеством жира в организме и более высоким уровнем «плохого» холестерина. Люди принимавшие участие в исследовании, которые потеряли большую часть веса, употребляли в среднем 580 мг кальция в день. Это количество содержится в двух стаканах молока.

Авторы исследования пишут:

«В диетических рекомендациях для американцев 2005 года содержится рекомендация по 3 чашки (720 мл) молока в день, и это количество было показано как полезное для потери веса в нашем исследовании».

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