В России отменена обязательная сертификация лекарств

Решение о поступлении в продажу лекарственных средств будет принимать Росздравнадзор после проведения проверки медикаментов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает новый порядок ввода лекарственных препаратов на российский рынок. Согласно новым правилам, лекарства должны будут пройти согласование в Росздравнадзоре и только после получения одобрения ведомства, медикаменты смогут поступить в продажу.

По словам Дмитрия Медведева, прокомментировавшего новый порядок сертификации лекарств, он поможет сократить время проведения проверки и поступления медикаментов на прилавки, а также обеспечит более тщательный контроль за рынком лекарственных средств, пишет РИА Новости.