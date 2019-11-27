Россиян ждут две самые короткие рабочие недели

Последняя рабочая неделя перед Новым годом и первая рабочая неделя после праздников станут самыми короткими в году.

Последняя рабочая неделя перед Новогодними праздниками станет самой короткой в этом году. Россияне будут работать всего два дня 30 и 31 декабря после чего "уйдут" на длинные выходные с 1 по 8 января. Причем рабочий день 31 декабря будет сокращен на один час, так как является предпраздничным днем.

Такой же короткой станет и первая рабочая неделя в следующем году. Россияне выйдут на работу всего на два для - 9 и 10 января, которые выпадают на четверг и пятницу, пишет РБК.