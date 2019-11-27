Путин назвал развитие Военно-морского флота одним из основных приоритетов государства

Владимир Путин заявил, что развитие ВМФ по-прежнему остается одним из ключевых приоритетов России

На церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что дальнейшее развитие Военно-морского флота по-прежнему остается одним из ключевых приоритетов государства. Он отметил, что такая стратегическая задача должна решаться постепенно и качественно. Также Путин сообщил, что рассчитывает на профессионализм и слаженность в работе трудовых коллективов "Адмиралтейских верфей" и других отечественных судостроительных компаний, пишет РИА Новости.