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Военный аналитик считает, что Британия проиграет в случае войны с Россией

27.11.2019 18:45
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Военный аналитик считает, что Британия проиграет в случае войны с Россией

Британский военный эксперт считает, что британские войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией

В докладе британского эксперта Джека Уотлинга из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне сказано, что в случае военного столкновения с Россией армия Великобритании потерпит поражение. Военный аналитик считает, что российская сторона имеет превосходство по скорости и огневой мощи над британскими войсками. По мнению Уотлинга это позволит РФ подавить орудия королевства и обезвредить маневренные подразделения, что приведет к поражению Британии.

Также он просит Минобороны Британии вкладывать средства в высокоэффективные и высокоточные управляемые боеприпасы, либо пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. В противном случае Великобритании придется умерить свои амбиции, пишет РИА Новости.

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