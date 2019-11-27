В ДНР рассказали о выполнении основных мероприятий по отводу войск в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила, что сейчас ключевые мероприятия, направленные на устранение нарушений на участке разведения сил в поселке Петровское, уже выполнены

27 ноября полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД Наталья Никонорова сообщила, что на данный момент все ключевые мероприятия со стороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, направленные на устранение нарушений на участке разведения сил и техники в поселке Петровское, уже реализованы. Также она выразила надежду на то, что Украина в полной мере выполнит все свои обязательства в установленные сроки.

Разведение сил и техники в населенном пункте Петровское началось 9 ноября. Ополченцы и украинские силовики с 13 ноября приступили к разминированию, а с 22 ноября стороны начали демонтаж фортификационных сооружений.

Никонорова подчеркнула, что отвод войск будет считаться выполненным только после того, как миссия ОБСЕ проведет верификацию, а также подтвердит завершение всех мероприятий на участке разведения в специальном отчете, пишет РИА Новости.