В Кремле допустили отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу глав России и Украины

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в Кремле не исключают возможность встречи один на один главы России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского на полях саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) в Париже. Ушаков считает, что все идет к тому, чтобы отдельная встреча Путина и Зеленского состоялась.

Напомним, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в столице Франции, пишет РИА Новости.