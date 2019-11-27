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Владивосток стал официальной столицей Приморского края

27.11.2019 17:17
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Владивосток стал официальной столицей Приморского края

Андрей Брик считает, что новый статус Владивостока позволит городу получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры и на участие в различных мероприятиях

Пресс-служба Приморского края сообщила, что депутаты одобрили закон "О статусе административного центра Приморского края". Уточняется, что соответствующий законопроект сразу в трех чтениях был принят единогласно. Таким образом, теперь Владивосток имеет статус официальной столицы Приморья. Отмечается, что примерно год назад этот город был признан центром Дальневосточного федерального округа.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик считает, что новый статус позволит городу получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры, на участие как федеральных, так и международных мероприятий, а также приобрести другие преимущества. В Законодательном Собрании ожидают, что Владивосток будет ежегодно располагать средствами в размере 300 млн рублей на выполнение столичных функций, пишет "Российская газета".

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