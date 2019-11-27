Путин открыл движение по скоростной трассе М11 между Москвой и Петербургом

Владимир Путин открыл платную скоростную трассу, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в открытии платной скоростной магистрали М11, которая проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до КАД Санкт-Петербурга. По словам главы государства, это событие было долгожданным. Также он отметил важную роль трассы для северо-запада и страны в целом, так как она повышает конкурентоспособность регионов, по которым проходит магистраль, открывая новые возможности для туристической отрасли и усиления инвестиционной привлекательности.

Путин добавил, что новая трасса М11 получила название "Нева", его выбирали методом общественного голосования. Длина трассы составляет 684 км. Строительство велось 10 лет и обошлось бюджету в 372 млрд рублей, а еще 148 млрд вложили частные инвесторы. Подчеркивается, что допустимая скорость движение на дороге будет достигать 130 км/ч. Уточняется, в будние дни водители легковых автомобилей должны будут заплатить 1820 рублей за весь путь, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд становится дороже - 2020 рублей и 1494 рубля соответственно.

Магистраль М11 будет проходить по шести регионам: Москва, Подмосковье, Тверская, Новгородская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, пишет "Российская газета".