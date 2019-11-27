Украинский политолог прокомментировал заявление партии Порошенко по российскому газу

Александр Дудчак отметил, что на самом деле Киев закупает газ у Москвы. Он пояснил, Украина просто платит дань компаниям Европы за право называть российский газ европейским

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" о недопущении возобновления прямых поставок российского голубого топлива.

Ранее депутаты партии Порошенко выступили против возобновления прямых закупок газа из России, так как это, по их мнению, несет "серьезную угрозу национальной безопасности" страны.

Дудчак отметил, что торговля с Российской Федерацией была и по-прежнему остается, в том числе и во времена правления Порошенко. Он отметил, что не стоит верить "сказкам" о том, что Киев закупает газ из Европы. Он пояснил, что Украина просто платит дань европейским компаниям за право называть российское сырье европейским. Дудчак добавил, что за это, в конечном итоге, расплачиваются украинские граждане. Также политолог недоумевает, если между Киевом и Москвой существуют поставки других товаров, то почему газ должен отличаться от них.

Кроме того эксперт считает, что возобновление прямых поставок российского газа на Украину произойдет не скоро. По его словам, этому препятствует руководство "Нафтогаза". Однако Дудчак выразил надежду, что "европейским партнерам весь этот цирк порядком надоест" и они смогут как-то повлиять на Украину, пишет RT.