Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок российского газа
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко считает, что возобновление прямых поставок газа из России несет "серьезную угрозу национальной безопасности" страны
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против возобновления прямых поставок голубого топлива из России. Депутаты считают, что закупки российского газа несут "серьезную угрозу национальной безопасности" страны и рассмотрели в этом "элементы государственной измены".
Также в партии Порошенко требуют провести расследование на предмет "российского влияния" в отношении министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который ранее заявлял о необходимости возобновления прямых поставок газа из РФ.
Кроме того в заявлении депутатов сказано, что Киев не закупает российское сырье с 2015 года и Москва напрасно предпринимает попытки вернуть Украину на "газовую иглу". По их словам, якобы "газовый шантаж" со стороны РФ стал причиной того, что государство согласилось на раздел Черноморского флота, а в 2010 году подписало Харьковские соглашения, продлевающие пребывание российского флота в Севастополе. По их мнению, это привело к потере Крыма и войне на Донбассе. Именно поэтому партия Порошенко требует от украинского президента Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова отказаться от каких-либо уступок России в газовом вопросе, пишет РИА Новости.
Написать комментарий