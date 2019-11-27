Глава Сбербанка считает себя виноватым в утечке персональных данных клиентов

Глава Сбербанка заявил, что использовал неправильную парадигму из-за чего "громоздкие системы" внутреннего контроля не были реализованы должным образом

Выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый" глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает себя виноватым в утечке персональных данных клиентов.

В октябре банковская организация сообщила о возможной утечке личных сведений клиентов по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 человек. В ходе проведенного расследования выяснилось, что один из сотрудников Сбербанка продал пять тысяч учетных записей по картам банка в теневом интернете. Позднее выяснилось, что большая часть этих данных устарела и неактивна, а клиенты не потеряли свои средства.

По словам Грефа, когда происходят вещи подобного рода, прежде всего вину нужно искать в себе, так как всегда ответственность лежит на первом лице. Он добавил, что чувствует себя виноватым за то, что пользовался неправильной парадигмой. Глава Сбербанка считал, защититься от внутреннего предательства невозможно, поэтому полагал, что в данном вопросе важнее выстраивать надежную корпоративную культуру, нежели чем "громоздкие системы" внутреннего контроля, а также создавать эффективную внешнюю защиту. Греф подчеркнул, сейчас он полностью пересмотрел политику безопасности, отметив, что больше не хочет быть во власти значительного количества сотрудников, имеющих допуск к внутренним системам банкам, пишет ТАСС.