СМИ сообщили о рекордном числе вакансий в России

Больше всего рабочих мест, которые ждут своих специалистов, оказалось в Москве: 170 тысяч вакансий и Московской области – 79 тысяч.

Количество вакансий, которые предлагают российские компании, превысило миллион и сто тысяч, что стало рекордным показателем с 2016 года. Как пишут «Известия», соответствующая информация содержится в материалах Росстата по итогам второго квартала этого года. В частности, за период с апреля по июнь 2018 года вакансий было на 13% меньше, чем в 2019 году, а во втором квартале 2017 года – на 25%.

Больше всего рабочих мест, которые ждут своих специалистов, оказалось в Москве: 170 тысяч вакансий, Московской области – 79 тысяч, а также в Санкт-Петербурге – 69 тысяч.

Как отмечается, больше всего кадровый дефицит наблюдается в таких областях как консультирование, рабочий персонал, страхование, а также медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес и информационные технологии.