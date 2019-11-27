Авиасообщение с Грузией возобновится в 2020 году

Примечательно, что изначально вернуть авиасообщение Москва планировала до конца этого года, но помешал кризис внутри страны.

Авиасообщение с Грузией Россия может возобновить в первой половине следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на собеседника из российского правительства. Примечательно, что изначально вернуть авиасообщение Москва планировала до конца этого года. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку на улицах Тбилиси продолжались акции протеста. Издание отмечает, что в данный момент ситуация в Грузии, как и прежде, небезопасна, даже с учетом того, что «накал русофобии» спал. По словам источника, сейчас самое важное дождаться окончания внутриполитического грузинского кризиса.