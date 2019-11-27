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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

27.11.2019 07:42
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Анкара распорядилась, чтобы представитель страны в альянсе придерживался жесткой позиции во время встреч и частных бесед.

Анкара не стала поддерживать план НАТО о защите стран Прибалтики и Польши. Как передает РИА Новости со ссылкой на Reuters, информация об этом поступила от высокопоставленных собеседников из альянса. Как сообщается, турецкие власти распорядились, чтобы представитель страны в альянсе придерживался жесткой позиции во время встреч и частных бесед, и требовал от НАТО признания, что силы самообороны курдов – это террористы.

Один из собеседников заявил, что Турция, блокируя одобрение военного планирования блока, «держат в заложниках» всю восточную Европу. Еще один источник агентства отметил, что Анкара ведет себя «разрушительно» по отношению к альянсу.

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