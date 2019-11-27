Чехия обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

Как заявляют представители чешских спецслужб, кроме России наиболее активными в разведке являются представители Китая.

Российские службы – в числе тех, кто занимается самой активной, жесткой и агрессивной разведкой в Чехии. Как передает РИА Новости, об этом сообщают авторы доклада чешской Службы безопасности и информации (BIS). Документ, составленный по итогам 2018 года, якобы учитывает работу всех разведслужб, ведущих свою деятельность в Чехии. В этом плане, как заявляют представители чешских спецслужб, кроме России наиболее активными в разведке являются представители Китая.

Напомним также, что в ноябре 2018 года глава чешского МИД Томаш Петршичек категорически заявил, что Россия – это «угрозой» для Евросоюза.