Котенок с «двумя лицами» вырос в самую красивую кошку на Земле

14.01.2019 19:20



Природа наградила эту очаровательную кошку особой внешностью. У Нарнии голубые глаза, но что поражает больше всего это двухцветный окрас мордочки с четкой границей, словно нарисованной кистью художника.

Профессиональный фотограф животных Жан-Мишель Лабат (Jean-Michel Labat) сфотографировал британскую короткошерстную кошку дома во Франции, после чего фотография была опубликована в средствах массовой информации по всему миру. Нарния покорила сердца многих пользователей Сети. С самого начала было ясно, что эта кошка не похожа на других кошек.

Когда же она выросла, разница стала гораздо заметнее.

Нет точного объяснения тому, что делает цвет Нарнии уникальным, но есть объяснение, что это химера кошки.

В биологии «двуликих» котов называют химерами. До сих пор точно неизвестно, из-за чего многие животные приобретают столь необычный окрас. По мнению ученых, причиной тому служит наличие клеток, содержащих сразу 2 типа ДНК, что вызвано слиянием двух зародышей при зачатии, пишет goodhouse.ru.