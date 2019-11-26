В России должен быть введен прогрессивный НДФЛ

Герман Греф рассказал, какую сумму готов платить при введении прогрессивной шкалы уплаты НДФЛ.

В ходе ежегодной встречи с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый" глава Сбербанка Герман Греф рассказал свое видение ситуации с налогообложением физических лиц. Так, по его мнению, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен стать прогрессивным. Тем не менее, Греф советует не торопиться в принятии решения по данному вопросу и ни в коем случае не "пересекать границы приемлемого". Также, Греф назвал и ту сумму, которую он сам не против уплачивать в качестве НДФЛ. По его слова, приемлемым станет платеж в размере 20-50% от дохода, пишет ТАСС.