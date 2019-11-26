Матвиенко поддержала идею об освобождении малоимущих от НДФЛ

Валентина Матвиенко поддерживает инициативу об освобождении малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, так как в стране слишком большая разница между доходами богатых и бедных россиян.

В ходе Московского финансового форума глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан России от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоящее время эта идея активно обсуждается не только в СМИ, но и в Правительстве РФ. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам данная инициатива является правильной и разумной, но для того, чтобы однозначно высказаться о возможности ее реализации на территории России, необходимо все просчитать. Тем не менее, Матвиеко считает, что освобождение малоимущих категорий граждан от уплаты НДФЛ будет способствовать росту доходов населения, что в свою очередь приведет к росту внутреннего спроса, пишет ТАСС.