Эксперты назвали российские города с лучшим качеством жизни

ФинУнивер представил ежегодный рейтинг городов с лучшим качеством жизни.

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ составили собственный рейтинг российских городов, в которых отмечается лучшее качество жизни. Эксперты рассматривали города по таким критериям, как эффективность работы городских служб, качество дорог и грамотная организация дорожного движения, культура, образование, медицина, то, в каком состоянии находятся жилой фонд города и система ЖКХ, качество работы местных властей, а также общая ситуация в городе.

После проведенного исследования первое место в рейтинге специалисты отдали Казани, второе получил Грозный, а третье смогла занять Тюмень. Также, в ТОР-10 попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово, пишет РИА Новости.

Всего в рейтинге принимали участие 78 городов, в которых проживают не менее 250 тысяч человек. Опрос проводился среди 600 человек в каждом городе. Данное исследование ФинУнивера является ежегодным и проводится с 2014 года.