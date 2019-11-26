В России больше миллиона потенциальных банкротов

Более 65% должников становятся потенциальными банкротами из-за невозможности погасить потребительские кредиты.

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) предоставили данные своего исследования, согласно которым на 1 ноября 2019 года более одного миллиона российских заемщиков могут объявить себя банкротами. Речь идет о тех заемщиках, долг которых перед банком составляет более 500 тыс. рублей, а просроченные платежи по кредитам превышают 90 дней. Тем не менее, эксперты утверждаю, что только порядка 10% смогут объявить себя неплатежеспособными и начать процедуру банкротства. Главной причиной такого серьезного разрыва между потенциальными банкротами и теми, кто инициирует процедуру банкротства, эксперты называют сложность и дороговизну процедуры. Причем ее упрощения не предвидится до 2021 года, пишет РБК.