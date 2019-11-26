Европа начнет принимать карты "Мир"

Великобритания станет первой европейской страной, в которой россияне смогут расплачиваться картами "Мир".

В пресс-службе "Росконгресса" анонсировали начала приема российских карт "Мир" в европейских странах. Презентация нового проекта по приему карт в Европе состоится в рамках Пятого российско-британского бизнес-форума, который пройдет 27 ноября в Лондоне. В проекте, помимо Национальной системы платежных карт (НСПК) примет участие компания PayXpert, а первой страной, начавшей принимать платежи по картам "Мир" станет Великобритания.

Глава НСПК Владимир Комлев в пресс-релизе "Росконгресса" отметил особую важность проекта для туристической отрасли подчеркнув, что страны Европейского союза ежегодно посещают более 40 млн туристов из России, чьи ежедневные траты составляют порядка £172 в день, пишет ТАСС.