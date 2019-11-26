Врачи будущего смогут «выключат» гены, которые вызывают сердечные приступы

Исследования в области кардиологии в Шеффилде получили значительную поддержку от Британского фонда сердца (BHF) за разработку новой генной терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

BHF выделил 799 778 фунтов стерлингов профессору Полу Эвансу из Департамента инфекций, иммунитета и сердечно-сосудистых заболеваний Университета Шеффилда (IICD) за проект по выявлению нового медикаментозного лечения, которое «отключит» гены, способствующие развитию ССЗ.

Программный грант BHF является первым в Шеффилде и позволит профессору Эвансу и двум новым докторантам в ранней карьере изучить различные механизмы, вызывающие атеросклероз. Это заболевание, характеризующееся накоплением богатого холестерином жирового материала в артериях, что приводит к стенокардии, сердечному приступу и инсульту.

Команда определила ген во внутреннем слое артерий сердца (эндотелий), который играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы будем определять лекарство для нацеливания на ген, который способствует накоплению жирового материала в артериях», - говорит профессор Эванс. «Отключение этого гена сделает артерии в сердце менее «протекающими», не давая холестерину накапливаться и вызывать закупорки, которые влекут за собой сердечные приступы и инсульт».

В этом совместном проекте примут участие ученые из IICD Университета Шеффилда и генные специалисты из Отдела нейробиологии, которые сотрудничают с национальными и внутренними коллегами по исследованиям.

«Мы сотрудничаем со многими организациями, известными своими превосходными исследованиями, включая ученых из Технологического института Джорджии в США, которые поделятся своим опытом и технологиями для обработки и разработки получаемой генной терапии», - добавил профессор Эванс.

Тим Чико, профессор сердечно-сосудистой медицины и глава IICD, сказал:

«Исследование причин сердечно-сосудистых заболеваний жизненно важно, особенно когда оно остается основной причиной смерти в Великобритании. Постоянная поддержка BHF является отражением высококачественных исследовательских программ, которые ставят Университет Шеффилда на передний план разработки новых методов лечения, которые замедляют или останавливают прогрессирование сердечных заболеваний в будущем».

Профессор Джереми Пирсон, заместитель медицинского директора Британского фонда сердца, сказал:

«Атеросклероз, при котором в кровеносных сосудах накапливаются жировые вещества, является основной причиной таких опасных для жизни состояний, как сердечные приступы и инсульты. Мы знаем что различия в наших генах играют роль в развитии атеросклероза, поэтому, если эти гены можно «отключить», можно спасти многие жизни от болезней сердца и кровообращения. Финансирование этого исследования стало возможным только благодаря щедрости общественности, которая поддерживает нас».

Эта награда последовала за недавним открытием профессором Университета Шеффилда Эндре Кисс-Тотом и его командой роли макрофагов, подмножества иммунных клеток, в развитии ССЗ. Это исследование открыло еще одну потенциальную новую цель для будущих методов лечения, чтобы замедлить или остановить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, пишет EurekAlert.