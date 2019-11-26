Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на покупку лекарств

С 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать компенсацию на покупку нужных лекарств

Во вторник, 26 ноября, на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление, согласно которому с 2020 года жители столицы, страдающие сахарным диабетом, смогут получать денежную компенсацию на покупку необходимых лекарственных препаратов. Если нужный препарат был назначен лечащим врачом, то для получения денежной компенсации заключение врачебной комиссии не потребуется. Заявление на компенсацию пациент сможет подать прямо на приеме у врача. В течение 5 дней деньги должны прийти на его банковскую карту. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

По ее словам, это постановление было принято в рамках расширения пилотного проекта по внедрению инновационной модели лекарственного обеспечения столичных жителей, действующего в Москве с 1 марта 2019 года. Эксперимент предполагает, что пациенты могут получать не лекарство, а деньги, в соответствии с его стоимостью в аптеке. Таким образом человек может самостоятельно приобретать препарат в случае, если его нет в пункте выдачи бесплатных лекарств, пишет "Российская газета".