В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Ярослав Нилов предложил отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем, а также высказался за сокращение новогодних выходных. Он уточнил, что эти изменения необходимо прописать в Трудовом кодексе России.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Об этом его попросили работающие женщины, потому что большая часть подготовки к новогоднему празднику ложится на их плечи.

По словам Нилова, если отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск, тогда российские власти смогут угодить всем россиянам. Он пояснил, что не все граждане хотят долгие новогодние выходные, а некоторые, наоборот, желают подольше отдохнуть зимой, пишет "Газета.ру".