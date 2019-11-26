Врачи рассказали, сколько можно съесть мандаринов без вреда для здоровья

Медики рассказали, если злоупотреблять мандаринами у человека может появиться аллергия, вздутие живота, а также развиться обострение хронических заболеваний ЖКТ

Врачи предупредили, что нельзя допускать злоупотребления любимым новогодним лакомством - мандаринами. Они уточнили, если у человека нет аллергии и непереносимости, то он может употребить не более четырех фруктов в день. Именно в таком количестве эти цитрусовые принесут пользу.

Специалисты отметили, что в мандаринах довольно мало калорий, в них содержится много витамина С и микроэлементов. Они способны повышать иммунитет, улучшать настроение и выводить токсины из организма. Однако, если злоупотреблять фруктом, у человека может появиться аллергическая реакция, вздутие живота, а также развиться обострение хронических заболеваний ЖКТ из-за большого количества клетчатки.

Кроме того врачи посоветовали перед употреблением тщательно промывать мандарины в теплой воде, так как их могут обрабатывать вредными для здоровья человека веществами для защиты цитрусовых от вредителей и увеличения срока годности, пишет РИА Новости.